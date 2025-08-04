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أحدث ظهور لـ ريهام عبدالغفور.. ومنة شلبي تعلق (صور)

03:10 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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  • عرض 3 صورة
    ريهام عبدالغفور (2)
  • عرض 3 صورة
    ريهام عبدالغفور (3)
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها من أحدث ظهور.

ونشرت ريهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بين الأسود والأبيض هناك الكثير ليقال".

وتفاعلت الفنانة منة شلبي مع إطلالتها، وعلقت: "الحلاوة كلها".

وكانت آخر أعمال ريهام عبدالغفور، مسلسل "كتالوج" وعُرض على منصة نتفليكس، ويتكون من 8 حلقات.

مسلسل "كتالوج" هو دراما دافئة تجمع بين الفكاهة الهادئة والمشاعر، وتدور قصته حول يوسف (محمد فراج)، رجل يجد نفسه فجأة مسؤولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور)، حيث يكتشف يوسف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليل ومنارة تعيده الى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها.

مسلسل "كتالوج" بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، وإخراج خالد الحلفاوي.

ريهام عبدالغفور إطلالة أنيقة إنستجرام
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