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مروان موسى يهدي تكريمه في مهرجان "بياف" لوالدته الراحلة

03:07 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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    مروان موسى
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    منشور مروان
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    مروان يحمل الجائزة
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كتب-مصطفى حمزة:

حرص مؤدي أغاني الراب مروان موسى، على إهداء تكريمه في مهرجان بياف اللبناني، إلى والدته الراحلة.

ونشر مروان، صور من تكريمه، عبر صفحته في موقع فبيسبوك، وكتب كلمات مؤثرة عن والدته التي رحلت في أكتوبر 2023.

وكتب:"سعيد جدا وليا الشرف اني اتكرم في بياف إمبارح، حابب أشكر جمهوري على الدعم الدائم وبهدي الجايزة لوالدتي رحمها الله"

وتم تكريم مؤدي أغاني الراب مروان موسى، ضمن فعاليات اليوم الثاني للدورة الثانية عشرة من مهرجان بيروت الدولي للتكريم (BIAF)، التي أقيمت مساء أمس الأحد في بيروت.

تكريم مروان موسى

مروان موسى مهرجان بياف اللبناني فيسبوك
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