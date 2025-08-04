ممنوع الزيارة.. تطورات الحالة الصحية للشاعر إبراهيم رضوان

كتب-مصطفى حمزة:

نفى مصدر مقرب من الشاعر الكبير إبراهيم رضوان، وجود قرار بخضوع الشاعر لجراحة في القولون.

وقال المصدر المقرب من الشاعر، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "الشاعر إبراهيم رضوان، مازال يخضع للفحص والعلاج، ولم يصدر بعد قرار خضوعه لجراحة في القولون".

وتابع: "خضع الشاعر للأشعة والفحص لمعرفة طبيعة الأورام التي في القولون، وهناك برنامج علاجي يسير عليه حاليا، وتم منع الزيارة والمحادثات الهاتفية عنه للراحة التامة".

وأوضح: "تحسنت الحالة الصحية للشاعر، عقب تلقيه إتصال تليفوني من وزير الثقافة د.أحمد هنو، والذي وعده بمتابعة حالته الصحية، وتوفير كل ما يحتاجه من الرعاية".

وخضع الشاعر الكبير إبراهيم رضوان، للعلاج في يناير الماضي، إثر إصابته بالجلطة، ونقل إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات.

ويعد الشاعر من أبرز رموز شعر العامية، وقدم للمطرب الراحل محمد نوح، أشهر أغانيه "مدد"، وللفنانة شادية "وحياة رب المداين"، وللمطرب محمد منير، أغاني "الناس نامت"، و "قلب الوطن مجروح".