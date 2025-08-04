كتبت- منال الجيوشي

أعلنت نقابة المهن السينمائية عن الانتهاء من المراحل الأولى لتصفيات السيناريوهات الخاصة بـ"منصة السينمائيين" والتي وصل عددها إلى 664 سيناريو، حيث تم تصفيتها على يد فريق عمل من المتخصصين، وأنه جارٍ الآن مخاطبة شركات الإنتاج، والمنصات المصرية والعربية، لوضع آليات التعاون وتنفيذ ما سيتم الاستقرار عليه من قبل لجان تحكيم من كبار السينمائيين وكتاب السيناريو، حيث مرت التصفية بمراحل عدة وبخطة تهدف إلى تنشيط صناعة السينما المصرية بأعمال روعي فيها الجودة.

كما كشفت نقابة السينمائيين أن النتائج النهائية والتي ستتسلمها النقابة خلال أيام من لجان التحكيم، سيتم الكشف عنها في حفل كبير خلال الدورة الثالثة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، والتي ستقام في الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر المقبل، وسيتم الإعلان عن جوائز السيناريوهات الفائزة، وبحضور كبار النجوم والسينمائيين والأسماء الفائزة من أصحاب السيناريوهات.

وأكد المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين أن الهدف من تلك المنصة هو دعم أصحاب السيناريوهات من الموهوبين ومن ليس لهم وسائل تواصل مع المنتجين، ومن ثم ستكون النقابة هي لسان حال كل الموهوبين في مصر من المبدعين.