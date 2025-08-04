بعد القبض عليها.. ماذا أنتجت ليلى الشبح؟

كتب-مصطفى حمزة:

تصدر اسم البلوجر والمنتجة ليلى الشبح، قوائم مواقع التواصل الإجتماعي، عقب انتشار خبر قبض عليها اليوم الإثنين، بعد تلقي عدة بلاغات تتهمها بنشر فيديوهات تبثها على منصات التواصل الاجتماعي والتي تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء.

وكانت ليلى الشبح، التي تضع بجوار صورها على صفحتها في موقع فيسبوك، لقب "شبح مصر"، قد علقت على ما يثار حولها، وكتبت: "مساء الخير، حابة أتكلم بخصوص الموضوع اللي طالع تريند الفترة دي عليا أنا وبعض الشخصيات المعروفة أنا ماشية قانوني وقدمت بلاغ، إحنا في دولة قانون القضاء المصري العادل عارف كل واحد في البلد بيعمل إيه كويس وأنا مع كل الناس محدش يسكت على الغلط بس ده لو الغلط اللي بيتقال صحيح".

وتابعت: "كلام مروة اللي بتدعي إنها بنت الرئيس الراحل محمد حسني مبارك دي شخصية بتغلط في الناس، وعاوزة تعلي ريتش وعاوزة تريند وبتشهر بيا أنا وبعض الشخصيات المعروفة، وبتعمل مشاكل عشان تتشاف وتظهر أكتر وأتمنى الموضوع مايخدش أكبر من حجمه لأن إحنا دولة قانون ومصر بلد القانون، وأنا حقي هاخده بالقانون منك انتي وأمثالك لأن أنا مبقباش بالتشهير بيا أو بغيري ده شي ميتقبلش خالص، أنا مش هنزل من مستوايا ولا هرد عليكي ولا على أمثالك ربنا يعينك على دماغك الموضوع مضحك بصراحة".

من هي ليلى الشبح؟

- أرملة رجل أعمال يدعى فؤاد الشبح، وأم لبناته الثلاثة وهن "أمل، شهد، مريم".

- قامت ليلى بتأسيس شركة إنتاج ، وتخصصت في إنتاج أغاني المهرجانات الشعبية

- طرحت ليلى الشبح، عبر قناة شركتها في موقع يوتيوب، أغاني من تقديم بناتها ومنها "الواد ده بتاعي" ، و "أرض العتاولة"، إلى جانب مهرجانات "أبطال من الصين"، و"الأندال فرقتنا"، و"الرجولة ليه اختفت".

- لم تطرح أي أعمال غنائية عبر شركتها منذ 4 سنوات.

- أثارت ليلى الجدل، عقب نشرها صور لها خلال زيارتها الملحن الراحل حلمي بكر، إذ كان وقتها يخضع للعلاج في الرعاية المركزة

- دخلت ليلى الشبح، في مشاجرة قوية مع أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، وتبادلت معها ومع الفنانة هند عاكف، السب و القذف، خلال مراسم عزاء الراحل.

- وصل النزاع بينها وبين الفنانة هند عاكف، إلى ساحة القضاء، وتبادلت معها رفع قضايا السب والقذف.

- لفتت ليلى الشبح لها الأنظار، خلال ظهورها في عزاء نجل المطرب الراحل إسماعيل الليثي، وفي جلسة محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير، عقب القبض عليه في قضية حيازة مواد مخدرة.

مهرجان من انتاج ليلى الشبح