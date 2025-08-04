عبير صبري تنشر صورا من داخل منزلها التقطتها لها شقيقتها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة التقطتها لها شقيقتها "مروة".

ونشرت عبير، الصور، عبرحسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما شاء الله مرموري صورتني بتليفونها".

وكانت عبير صبري، أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال في هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائما مصدر أمان لي وقوة".

يذكر أن، آخر أعمال عبير صبري مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.