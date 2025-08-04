كتب- معتز عباس:

تصدر "التيك توكر" محمد عبدالعاطي تريند مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث جوجل، تزامنا مع حملة القبض على عدد من مشاهير منصة تيك توك

محمد عبدالعاطي مقدم برنامج البودكاست "مع كامل احترامي"، أجرى لقاء شهير مؤخرًا مع التيك توكر سوزي الأردنية والتي ألقي القبض عليها الأيام الماضية، بعد تقديم بلاغات ضدها تتهمها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة.

ويعرض لكم مصراوي معلومات عن التيك توكر محمد عبد العاطي:

1- محمد عبد العاطي هو "تيك توكر" وفنان كوميدي اشتهر ببرنامجه الساخر "مع كامل احترامي"، اكتسب شهرته بشكل خاص عبر منصتي يوتيوب وتيك توك.

2- يعتمد محمد عبد العاطي أسلوبًا هجوميًا ومباشرًا في انتقاد الظواهر الاجتماعية والسياسية، مستخدمًا لغة يرى البعض أنها "خادشة" أو "غير لائقة".

3- استطاع من هذا الأسلوب جذب شريحة من الجمهور، خصوصًا من فئة الشباب والمراهقين، فقد واجه أيضًا انتقادات حادة من شرائح واسعة أخرى تعتبره خروجًا عن الآداب العامة.

4- استضاف محمد عبد العاطي العديد من الفنانين الشباب عبر منصتي تيك توك ويوتيوب، وتضمنت هذه المقابلات، التي ركزت على حياتهم الشخصية والقضايا المثيرة للجدل، محتوى ساخرًا، وقد أثارت بعض الحلقات جدلًا بسبب احتوائها على إيحاءات وألفاظ خارجة، مما أدى إلى انتقادات من بعض المستخدمين.

5- استضاف عبد العاطي، التيك توك، سوزي الأردنية في إحدى حلقاته، وعبر عن إعجابه بطريقة تعبيرها، وذلك على الرغم من الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها بسبب استخدامها ألفاظًا بذيئة وإيحاءات غير لائقة.

6- كما استضاف أيضًا الفنان علي صبحي، والفنان عبدالرحمن محمد، والفنان أحمد عبدالحميد، والعديد من مشاهير "التيك توك".

7- شارك في مسلسل برستيج، الذي عرض على منصة "يانجو بلاي" في أبريل الماضي، حيث ضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: محمد عبدالرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، إلى جانب مغني الراب زياد ظاظا، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.