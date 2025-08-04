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بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ سلمى أبو ضيف والجمهور يغازلها (صور)

01:20 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة سلمى أبو ضيف، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت سلمى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الصيف".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، قمر، إيه الحلاوة دي، عسل أوي، سكر يا سلمى".

يُذكر أن، آخر أعمال سلمى أبو ضيف كان مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وشاركها البطولة كلًا من ليلى أحمد زاهر، انتصار، أحمد الرافعي، محمد محمود، إنعام سالوسة، يوسف عمر، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

سلمى أبو ضيف إطلالة جريئة إنستجرام
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