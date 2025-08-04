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رانيا منصور تبدأ تصوير دورها في مسلسل "وتر حساس"

12:54 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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كتبت- منال الجيوشي

بدأت الفنانة رانيا منصور تصوير دورها في مسلسل "وتر حساس" والذي تجسد فيه شخصية هاجر صديقة فريدة والتي تجسدها الفنانة غادة عادل


مسلسل "وتر حساس" يشارك في بطولته عدد من النجوم، أبرزهم: إنجي المقدم، كمال أبو رية، محمد علاء، ومن تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرح


كما تواصل رانيا منصور تصوير فيلمها الجديد "الست لما" بطولة: يسرا، ياسمين رئيس، درة، محمود البزاوي، ومن إخراج خالد أبو غريب و وإنتاج محمد ورنا السبكي.

رانيا منصور مسلسل وتر حساس غادة عادل
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