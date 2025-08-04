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أحدث ظهور لـ ثراء جبيل بحملها.. والجمهور يعلق (صور)

12:04 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ثراء جبيل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا تظهر فيها حملها من أحدث ظهور لها.

ونشرت ثراء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ماما البرية".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "زي القمر، ما شاء الله، تقومي بالسلامة، ألف مبروك، قمر في كل حالاتك".

وكانت ثراء جبيل، أعلنت عن حملها وانتظارها لمولودها الأول من زوجها مختار الديناري، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "معجزتنا الصغيرة في الطريق.. الخطوات الأولى نحو الأمومة".

يذكر أن، ثراء جبيل كانت قد أعلنت في 28 ديسمبر 2023، عن زواجها رسميًا من الممثل الشاب مختار الديناري، وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وعلقت: "بعد ما مختار جاتله منحة فولبرايت وعشان هيقعد سنتين قررنا نتجوز في أمريكا في أجمل وقت في السنة بالنسبالي.. في الكريسماس ٢٥\١٢\٢٠٢٣.. وبعدين نفرح وسط حبايبنا في مصر".

ثراء جبيل إنستجرام
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