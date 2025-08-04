عمرو دياب يخطف مجددا صدارة المحتوى الموسيقي على حساب حمزة نمرة

كتب-مصطفى حمزة:

نجح النجم عمرو دياب، في العودة إلى تصدر قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، بعد منافسة مع المطرب حمزة نمرة، والنجمين محمد منير وتامر حسني.

وتصدر عمرو دياب، القائمة عقب طرح فيديو كليب أغنية "خطفوني"، والتي يقدمها بمشاركة ابنته جنا.

واحتل الكليب، المركز الأول، بعد وصول عدد المشاهدات إلى ما يزيد عن الـ 3 مليون و850 ألف مشاهدة، عبر قناة النجم عمرو دياب في موقع يوتيوب.

وتراجع المطرب حمزة نمرة، إلى المركز الثاني، وحققت أغنيته "شمس وهوا"، ما يزيد عن 2 مليون و 700 ألف مشاهدة،

وحصدت أغاني المطرب حمزة نمرة، "شيلة الشيلة" المركز الثالث، و"يا سهرانين" المركز الرابع.

وتعد "خطفوني"، ثاني أغاني النجم عمرو دياب، التي تشارك في كتابتها ابنته جنا باللغة الإنجليزية، إذ شاركت في كتابة كلمات أغنية "خطفوني"، في حين تولى الكتابة باللغة العربية الشاعر تامر حسين، وهي التجربة الثانية التي يقدمها عمرو بمشاركة ابنته، إذ سبق وشاركت أيضا بالصياغة الإنجليزية، مع الشاعر شادي نور في كتابة كلمات أغنية "جميلة: في ألبوم "سهران"، عام 2020.