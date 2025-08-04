إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي يستمتعن بإجازة الصيف في اليونان (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف مع صديقتيها الفنانة ليلى علوي والفنانة هالة صدقي.



ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إجازة حلوة وأجواء الصيف باليونان مع الأصدقاء الغاليين".

يُذكر أن، إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.