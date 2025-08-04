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مي كساب تنشر صورًا بـ فستان زفاف وتعلق: "عروسة كل يوم"

10:00 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مي كساب في جلسة تصوير بفستان الزفاف
  • عرض 7 صورة
    مي كساب في جلسة تصوير بفستان الزفاف
  • عرض 7 صورة
    مي كساب في جلسة تصوير بفستان الزفاف
  • عرض 7 صورة
    مي كساب في جلسة تصوير بفستان الزفاف
  • عرض 7 صورة
    مي كساب بفستان زفاف في برومو مسرحية البقاء للأصيع
  • عرض 7 صورة
    مي كساب بفستان زفاف في برومو مسرحية البقاء للأصيع
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي كساب الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بفستان زفاف.

ونشرت مي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كوني عروسة كل يوم".

وقد نالت الصور إعجاب الجمهور، وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: ""أجمل وأحلى عروسة"، "ست الحلوين القمر"، "أحلى عروسة"، "قمر 14"، "اجمل فنانة".

يذكر أن الفنانة مي كساب، ظهرت في برومو مسرحية "البقاء للأصيع" بفستان زفاف أبيض، من تصميم عمرو سعيد.

مسرحية البقاء للأصيع بطولة، شيكو، هشام ماجد، أوس أوس، أحمد فتحي، مي كساب، مروة أنور، وعرضت مؤخرًا ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، وذلك في رياض سيتي (بوليفارد سيتي) على مسرح محمد العلي، خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو 2025.

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