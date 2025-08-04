مي كساب تنشر صورًا بـ فستان زفاف وتعلق: "عروسة كل يوم"

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي كساب الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بفستان زفاف.

ونشرت مي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كوني عروسة كل يوم".

وقد نالت الصور إعجاب الجمهور، وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: ""أجمل وأحلى عروسة"، "ست الحلوين القمر"، "أحلى عروسة"، "قمر 14"، "اجمل فنانة".

يذكر أن الفنانة مي كساب، ظهرت في برومو مسرحية "البقاء للأصيع" بفستان زفاف أبيض، من تصميم عمرو سعيد.

مسرحية البقاء للأصيع بطولة، شيكو، هشام ماجد، أوس أوس، أحمد فتحي، مي كساب، مروة أنور، وعرضت مؤخرًا ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، وذلك في رياض سيتي (بوليفارد سيتي) على مسرح محمد العلي، خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو 2025.

اقرأ أيضا..

انفجار وقبلة و"تجاوزات".. أزمات أشعلت حفلات الساحل الشمالي

أحمد وفيق يرد على فيديو مفبرك يتهمه بتجارة الأعضاء