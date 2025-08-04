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نانسي عجرم تخطف الأنظار من حفل مهرجان قرطاج.. وفيفي عبده تعلق

01:00 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    نانسي عجرم في حفلها الغنائي بمهرجان قرطاج الدولي
  • عرض 10 صورة
    نانسي عجرم في حفلها الغنائي بمهرجان قرطاج الدولي
  • عرض 10 صورة
    نانسي عجرم في حفلها الغنائي بمهرجان قرطاج الدولي
  • عرض 10 صورة
    نانسي عجرم في حفلها الغنائي بمهرجان قرطاج الدولي
  • عرض 10 صورة
    نانسي عجرم في حفلها الغنائي بمهرجان قرطاج الدولي
  • عرض 10 صورة
    نانسي عجرم في حفلها الغنائي بمهرجان قرطاج الدولي
  • عرض 10 صورة
    نانسي عجرم في حفلها الغنائي بمهرجان قرطاج الدولي (9)
  • عرض 10 صورة
    نانسي عجرم في حفلها الغنائي بمهرجان قرطاج الدولي
  • عرض 10 صورة
    نانسي عجرم في حفلها الغنائي بمهرجان قرطاج الدولي
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كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها، صورًا من حفلها الغنائي الذي أقيم ضمن احتفالات مهرجان قرطاج الدولي، وسط حضور جماهيري كبير تجاوز الآلاف، في عرض فني رائع.

ونشرت نانسي مجموعة صور من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: على مر السنين، لم يكبر الحب إلا في القلب، قرطاج صدك سيبقى في قلبي للأبد".

وظهرت نانسي بإطلالة ساحرة مرتدية فستان طويل، كشف عن جمالها، والذي تفاعلت معه النجمة فيفي عبده.

أشعلت نانسي عجرم الحفل الغنائي في قرطاج بباقة من أشهر أغانيها مثل "آه ونص" و"إنت إيه" و"يا بنات"، إضافة إلى أغنياتها الجديدة، حيث امتد الحفل لأكثر من ساعة ونصف وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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