إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي بإطلالة جريئة ارتدت خلالها جيبة قصيرة وتيشرت باللون البيج، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ميرنا جميل

شاركت الفنانة ميرنا جميل، جمهورها صورًا جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس كاجوال.

نيللي كريم

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها، صورة جديدة لها، ونشرتها الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

دينا فؤاد

شاركت الفنانة دينا فؤاد صورة جديدة لها وظهرت خلالها بإطلالة صيفية ارتدت فيها شورت قصير، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نداء شرارة

احتفلت الفنانة نداء شرارة بحصولها على درع المليون من موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ونشرت صورة لها عبر حسابها الخاص "إنستجرام"، وعلقت: "درع المليون الذهبي، من اليوتيوب، شكرًا على حبكم الكبير".

هيفاء وهبي

تألقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون اللافندر.

إنجي علاء

شاركت السيناريست إنجي علاء جمهورها صور جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان صيفي أنيق.

أسماء جلال

نشرت الفنانة أسماء جلال، صور من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "لحظات باللون الرمادي.

جنا عمرو دياب

ظهرت جنا دياب مع صديقها ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.