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ليلى زاهر تنشر صورًا رومانسية مع هشام جمال أثناء قضاء إجازة الصيف

10:41 م الأحد 03 أغسطس 2025
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  • عرض 8 صورة
    هشام جمال يقضي اجازة الصيف
  • عرض 8 صورة
    ليلى زاهر مام البحر
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    ليلى زاهر بملابس صيفية
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    ليلى احمد زاهر
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    سيلفي ليلى زاهر امام المرأة
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    ليلى زاهر وزوجها هشام جمال
  • عرض 8 صورة
    ليلى زاهر وهشام جمال (1)
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة ليلى زاهر متابعيها والجمهور على السوشيال ميديا، صورًا مع زوجها المنتج هشام جمال، أثناء قضاء عطلة إجازة الصيف.

ونشرت ليلى صوًا تجمعها بـ هشام جمال، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها والدها الفنان أحمد زاهر، وابنته ملك أحمد زاهر.

نالت الصور، إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "أحلى واحدة" ، "يا روحي على العسل"، "ربنا يخليكم لبعض"، "حلاوة وجمال"، "جمالك وجمال قلبك"، "ربنا يحميكم"، "جمالك خيال".

شاركت ليلى أحمد زاهر في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بطولة سلمى أبو ضيف، محمد محمود، انتصار، أحمد فهيم، إخراج ياسمين أحمد كامل.

واحتفلت ليلى في شهر أبريل الماضي بزفافها على الفنان هشام جمال، وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

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ليلى زاهر السوشيال ميديا هشام جمال انستجرام ليلى زاهر
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