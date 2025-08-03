بـ"فستان جريء".. منة عرفة تنشر صورًا جديدة أمام البحر في المالديف

كتب - معتز عباس:

تواصل الفنانة الشابة منة عرفة الاستمتاع بإجازتها، وقضاء عطلة الصيف من جزر المالديف.

ونشرت منة صورًا جديدة من أمام البحر على شاطئ المالديف، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وظهرت منة بإطلالة جريئة، مرتدية فستان طويل صيفي يناسب أجواء البحر، لتنهال التعليقات، وجاءت كالتالي: "أحلى وأجمل واحدة"، "ما احلاكي"، "كل ما تكبر تحلى"، "أحلى وأجمل واحدة"، "الأجمل في المالديف"، "الفستان قمر عليكي".

وكان آخر مشاركات منة عرفة في الدراما التليفزيونية بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز، والنجوم: كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، نيكول سابا، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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