بالفيديو.. جيهان الشماشرجي تستمتع بإجازة الصيف وتسبح داخل البحر

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة جيهان الشماشرجي أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها أثناء قضاء إجازتها الصيفية من داخل أحد الشواطئ السياحية.

ونشرت جيهان صورًا وفيديوهات عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت وهي تستمتع بالبحر وتسبح داخل المياه، لتنال إعجاب الجمهور.

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "الجمال سكت عنك"، "قمري الحلوة"، "براحة على الأرض"، "جميلة أوي يا جيجي"، "المعنى الحرفي لكلمة ليدي".

وتشارك جيهان الشماشرجي في دور "ضحى" بفيلم "أحمد وأحمد"، الذي تدور أحداثه حول شخصية أحمد التي يجسدها الفنان أحمد فهمي بعدما يعود بعد سنوات قضاها في الخارج، ولكنه يتعرض لحادثة سير ويفقد الذاكرة بعد عودته إلى مصر، لتكشف الأحداث عن العديد من الألغاز والأسرار بمرورها.

فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي وغادة عبد الرازق، ومحمد لطفي ورشدي الشامي جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وإخراج أحمد نادر جلال.

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