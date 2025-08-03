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مدحت العدل يستعيد ذكريات "صعيدي في الجامعة الأمريكية" بعد 26 عامًا من عرضه الأول

08:51 م الأحد 03 أغسطس 2025
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كتبت- سهيلة أسامة:

استعاد السيناريست مدحت العدل ذكريات فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، بمناسبة مرور 26 عامًا على عرضه الأول في السينمات، والذي كان في 3 أغسطس 1998.

ونشر العدل صور تتضمن شخصيات الفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب معلقًا: "بمناسبة مرور 26 سنة على فيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية) اللي اتعرض لأول مرة في السينما يوم 3 أغسطس 1998... قررنا نفتكر الشخصيات اللي قابلناهم في الجامعة ولسه بنقابلهم في حياتنا كل يوم".

يُذكر أن الفيلم يُعد من أبرز علامات السينما الكوميدية في التسعينيات، وشارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم محمد هنيدي، منى زكي، أحمد السقا، طارق لطفي، هاني رمزي، وغادة عادل، وإخراج سعيد حامد.

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مدحت العدل صعيدي في الجامعة الأمريكية إنستجرام مدحت العدل محمد هنيدي منى زكي أحمد السقا طارق لطفي هاني رمزي غادة عادل
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