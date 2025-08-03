بعد وقوع حادث مأساوي.. محمد رمضان ينشر صورًا من الحفل الغنائي

كتب - معتز عباس:

شارك المطرب محمد رمضان الجمهور صورًا من حفله الغنائي الذي وقعت فيه الكارثة الأخيرة، والذي أودت بحياة شخص وإصابة 6 أشخاص آخرين

ونشر رمضان صورًا من الحفل الغنائي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "هذا الحفل كما استمتع به الجمهور كان هناك شخص توفي، لذا كلما تذكرته أدعو له وأرجو ألا تنسوه ربنا يرحمه".

وشهد حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي الخميس الماضي، تطورات درامية، بدأت بانفجار مأساوي أودى بحياة عامل وأصاب 6 أشخاص، مرورًا بإيقاف الحفل بشكل مفاجيء.

وتراجع محمد رمضان عن تصريحه السابق الذي وصف فيه حادث حفله بالساحل الشمالي بأنه "محاولة اغتيال"، مؤكدًا في منشور جديد أن الانفجار الذي أودى بحياة عامل وأصاب آخرين لم يكن ناتجًا عن قنبلة.

وفي تصحيح نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، أوضح رمضان، أن الحادث نجم على الأرجح عن انفجار أسطوانة غاز خاصة بالألعاب النارية، وكتب: "تصحيح.. هي غالبًا انفجار أسطوانة غاز من الفاير وركس، وليست قنبلة، وجارٍ تحريات أجهزة البحث".

وأضاف، أنه تأكد من إدارة "جولف بورتو مارينا" أن المكان تم تأمينه بالكامل قبل الحفل، واصفًا ما حدث بأنه "حادث قضاء وقدر"، ومختتمًا بقوله: "(ليست محاولة اغتيال)، عاشت بلدي.. بلد الأمن والأمان"، وقدم تعازيه لأسرة العامل المتوفي وتمنياته بالشفاء للمصابين.

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