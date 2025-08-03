كتب - معتز عباس:

استرجعت الفنانة هنا الزاهد ذكرياتها في فيلم "المشخصاتي" الذي شاركت فيه حينما كانت طفلة قبل 22 عاما، وتحديداً عام 2003.

ونشرت هنا مقطع فيديو لها خلال الفيلم، الذي جسد بطولته الفنان تامر عبدالمنعم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "مين اللي عرف الطفلة دي على السيناريو؟".

وتفاعل المتابعين مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الوقت بيعدي بسرعة"، "الله عليكي ملاك"، "انتي كنتي قمر وحتة سكرة"، "طول عمرك قمر"، "من يومك وأنتي سكر".

وتشارك هنا الزاهد في فيلم"ريستارت"، بطولة تامر حسني، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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