رحمة حسن تكشف تفاصيل جديدة عن سقوط شعرها وإصابتها بالصلع

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة الشابة رحمة حسن، تفاصيل جديدة عن إصابتها بالصلع، وتواصلها مع العيادة التي تسببت في حدوث تلك المشكلة.

وكتبت رحمة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "العيادة توصلت معايا إمبارح بعد ما نزلت البوست، وأنا رديت عادي لأني شخص كويس ومحترم، هما قالولي آسفين أن ده حصل وعايزينك تيجي العيادة وهنكلمك بكرة وكده كلام بس علشان مشتكيش وقالولي ليه مقولتيش قبل كدا".

وأضافت: "قولت أني بعت بعدها بأقل من شهر قلتم هتكلموني لكن محدش كلمني وتواصل معايا، وعمالي نفس الحاجة تاني، الحقيقية أني عمري ما كنت هتعامل أبدا معاهم أبدًا، لأنهم معندهمش ضمير مهنى أبدًا".

وتابعت: "بالنسبة اللي حصلي، أتمني إن ده ما يحصلش لحد تاني وأكيد بالنسبالي كل حاجة هتكون كويسة، أتمني مصر يكون فيها أطباء كتير كويسين شكرًا وبعتذر أني مش برد علي صحافة أو قنوات، أتمني محدش يزعل ده مش جديد أنا دايما مش برد من زمان، المشاركة دائما بتكون حب، توعية، إحساس بالمسؤولية وأيضا مشاركة بمعناها الحرفي".

وأتمت: "بالنسبة للعيادة أنا مش مسمحاهم أبدا ولا هسامحهم هما أو الدكتورة المسئولة، ولا هقبل إعتذار لأن إعتذارهم مش هيرجع شعري تاني في يوم وليلة".

وكانت رحمة، نشرت صورة لشعرها عبر "انستجرام"، وعقلت: "شعري ابتدى يقع من الجذور ويقع أكتر بعد ما روحت عيادة في الزمالك والمفروض أنه أفضل حاجة موجودة.. كشفت وعملت التحليل المطلوبة كلها، كان شعري عادي خفيف تعبان لكن مش بيقع كام شعرة عادي".

وتابعت: "بعد ما روحت وعملت التحليل الدكتورة قالتلي كلها تمام ممكن بس الحديد نازل شوية، ممكن ناخد حديد، وهنعمل بلازمة من دمك يعني حاجة كويسة وآمان مية في المية! أوكى، طبعا المهم روحت وسألتني الدكتورة قبل البلازمة بعد سحب الدم! أخبار الضغط بتاعك إيه، قولت مش عارفة، قالتلي طيب المهم عملت البلازما وميزوثاربي!، مش بلازما بس! الكارثة أنه حططلي حقنة مينوكسيديل مع الحقنة وعملتها بالميزوثاربي!".

واستكملت: "طبعا أنا معرفتش غير لما روحت البيت لأن كان ضربات قلبي غريبة وحاسة إني تعبانه ودماغي تقيلة، بشوف الفاتورة لقيته إنها حططلي مينوكسيديل بدون ما ترجعلي الأول وأنا كنت بس مفروض أعمل بلازمة فقط من دمي، بس من ساعتها شعري بيقع كل يوم ومفيش بيبي هير بيطلع أصلا ولو طلع بيقع تاني على طول".