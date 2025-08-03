"شبه جينفر أنستون".. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في الساحل

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هيدي كرم أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

وتستمتع هيدي بعطلة إجازة الصيف، من الساحل الشمالي، حيث نشرت صورًا لها بإطلالة جريئة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "هيدي الحلوة"، زي القمر"، "جميلة الجميلات"، "ملكة جمال"، "شبه جينفر انستون"، "قمر أوي".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

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