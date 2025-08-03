أسماء جلال تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. وهكذا علق الجمهور

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة أسماء جلال جمهورها مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير لها.

وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "لحظات باللون الرمادي".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين عبروا عن إعجابهم بجمالها وأناقتها، وجاءت التعليقات: "قمر"، "ما شاء الله"، "تحفة فنية"، "عسولة"، "ربنا يحميكي يا قلبي"، "قمر أوي".

يُذكر أن آخر أعمال أسماء جلال في الدراما التلفزيونية كان مسلسل "أشغال شقة جدًا"، من بطولة: هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، أحمد عبد الوهاب، حازم إيهاب، وأحمد الرافعي، والمسلسل من تأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج خالد دياب.

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