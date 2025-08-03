هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. وتعلق: "أهلاً أغسطس"
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كتبت- سهيلة أسامة:
خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار في أحدث ظهور لها، وتألقت بفستان أنيق باللون اللافندر، في إطلالة هادئة ولافتة.
ونشرت هيفاء الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "أهلاً أغسطس، مستعدة أسمع حكاياتك".
وتفاعل جمهورها مع الصور بشكل واسع، وجاءت التعليقات: "قمر"، "جميلة"، "قمر أوي"، "يا قلبي ع جمالك"، "الجميلة".
يُذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"، من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.
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