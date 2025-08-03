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لطيفة بعد حفل قرطاج: "حبكم هو فرحتي وسندي الحقيقي"

05:25 م الأحد 03 أغسطس 2025
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كتبت- نوران أسامة:

أحيت الفنانة التونسية لطيفة حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان "قرطاج الدولي"، احتفالًا بعيد الجمهورية التونسية، وسط حضور جماهيري كبير.

وعقب الحفل، شاركت لطيفة متابعيها مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ووجهت رسالة مؤثرة لجمهورها، قائلة: "دايمًا بعد رب العالمين انتوا السند الحقيقي في حياتي، وإذا فما فرحة تسعدني في حياتي، فهي حبكم ومساندتكم ليا وفرحتكم.. إن شاء الله دايمًا جمهوري في قرطاج سعيد وفرحان، وربي يحمي تونس".

وتستعد لطيفة خلال الأيام المقبلة لطرح الدفعة الثالثة والأخيرة من ألبومها "قلبي ارتاح"، والتي تتضمن خمس أغنيات جديدة.

يُذكر أن لطيفة كانت قد طرحت 9 أغنيات من الألبوم على دفعتين، من أبرزها: "سوري"، "هوا هو"، "قلبي ارتاح"، و"شاغلني".

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إنستجرام مهرجان قرطاج الدولي لطيفة
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