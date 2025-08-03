القاهرة- مصراوي:

أعرب الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تقديره لبيان الفنان راغب علامة، ولما جاء فيه من كلمات احترام وتقدير لشخصه وصفته كنقيب، مؤكداً أن اتصالا هاتفيا جمعهما، ودام لأكثر من ساعة ونصف، وعبّرا خلاله عن معاني الأخوة والاحترام المتبادل.

وأوضح مصطفى كامل في بيان صحفي أن الفنان راغب علامة شدد خلال الاتصال على رفضه التام لأي محاولات للإساءة أو التطاول على النقابة أو شخص النقيب، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، مؤكداً احترامه الكامل لقرارات النقابة، وحرصه على الحضور إلى مقرها لتوضيح وجهة نظره والرد على ما جاء في القرار المعلن.

وأضاف "ما أبداه من حرص على العلاقة التاريخية التي تجمعه بمصر وشعبها ومؤسساتها الفنية والثقافية هو محل اعتزاز وتقدير مني، ويعبر عن مدى وعيه وحرصه على احترام النظم المؤسسية ودورها في حفظ كرامة الفن والفنانين".

وتابع "بدوري أؤكد على أنني أُكن كل الحب والاحترام والتقدير للفنان راغب علامة ولمشواره الفني الكبير ولكل الأخوة والأخوات الفنانين العرب الكبار، وأن نقابة المهن الموسيقية هي البيت الكبير لهم جميعاً وأسعد بتواجد حضراتهم الراقي على كل مسارح مصر".

واختتم بيانه: "أعلن للجميع أنني مستمر في أداء دوري الوطني والمجتمعي تجاه بلدنا الحبيب، وبما يحفظ هيبة الفن ويصون كرامة منتسبيه، ويساهم في تعزيز قيمة التفاهم والتقدير المتبادل مع جميع الفنانين في مصر والوطن العربي".

جدير بالذكر أن الفنان راغب علامة أحيا قبل أيام حفلا في الساحل الشمالي، وشهد قيام عدد من المعجبات بالصعود إلى جانبه على المسرح والتقاط صورًا وتقبيله، ما أثار غضب واستياء مجلس نقابة المهن الموسيقية، وأصدروا قرارا بإيقاف منحه تصاريح الغناء في مصر، والتحقيق معه.