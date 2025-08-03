مسرحية ومسلسل وقرار أشرف زكي.. حكاية محمد شاكر مع التمثيل

كتبت- منال الجيوشي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط التيك توكر محمد شاكر خلال تواجده بمنطقة القاهرة الجديدة، على خلفية اتهامه في عدة بلاغات ببث محتوى مخالف على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبرز اسم التيك توكر محمد شاكر أو كما يعرفه البعض باسم "شاكر محظور" خلال الساعات الماضية، بعد إلقاء القبض على عدد من مشاهير موقع تيك توك

من هو محمد شاكر؟

اسمه محمد شاكر حمزة، من مواليد مدينة المنصورة عام ١٩٩٥، دخل عالم المنصات منذ أعوام، إلا أن شهرته الحقيقية كانت بعد دخوله منصة تيك توك منذ عامين، ويتابعه على تيك توك أكثر من ٤ ملايين متابع.

محمود الليثي يعلن عن عمل فني يجمعه بمحمد شاكر

بعدما كشف محمد شاكر عن نيته دخول عالم التمثيل، أعلن الفنان محمود الليثي، عن عمل فني يجمعه بمحمد شاكر، من إنتاج أحمد السبكي.

أشرف زكي يلاحق "التيك توكرز"

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات تليفزيونية وقتها، إن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد صناع الأفلام الذين قرروا الاستعانة بمشاهير التيك توك.

أحمد السبكي يتراجع

بعد التحذير الذي صرح به الفنان أشرف زكي، تراجع المنتج أحمد السبكي عن مشاركة التيك توكر محمد شاكر في بطولة العمل الفني.

مسلسل غموض

بعدها أعلن محمد شاكر تعاقده على دور في مسلسل "غموض"، ليصرح أشرف زكي بعدها أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات بسبب مشاركة التيك توكر محمد شاكر والذي لا ينتمي لنقابة المهن التمثيلية بالمخالفة للوائح النقابة.

معهد الفنون المسرحية

قدم محمد شاكر بعدها في اختبارات المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون واجتاز الاختبار، وشارك بعدها في بروفات المعهد.

الخديوي إسماعيل

أثار عرض مسرحي شارك به التيك توكر محمد شاكر، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بأداء ضعيف على خشبة المسرح، وهو يجسد شخصية الخديوي إسماعيل.