غادة رجب لميرفت أمين: "أمي التانية وصاحبة المعدن النقي"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة غادة رجب جمهورها بمقطع فيديو باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، جمعها بالفنانة ميرفت أمين، ونشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووجّهت غادة من خلال الفيديو رسالة قالت فيها: "أمي التانية، وصحبتي، وكل حاجة حلوة في زمن صاخب بكل شر ووحش ومخيف.. صاحبة المعدن النقي، الدوغري، كاتمة أسراري، واللي مش بعمل أي حاجة غير لما آخد رأيها".

وتابعت: "ربنا يخليكي ويحفظك، ويجعلك النور في وسط الغابة اللي إحنا عايشين فيها.. بحبك أوي".

على جانب آخر، تستعد غادة رجب لتسجيل أغنية ختام الدورة الـ18 من المهرجان القومي للمسرح، والتي تحمل عنوان "مسرحنا حياة"، من كلمات الشاعر عبد الله حسن، وألحان وتوزيع شريف حمدان.

وتُختتم بهذه الأغنية فعاليات الدورة الحالية من المهرجان، احتفاءً بالمسرح المصري ودوره في تشكيل الوعي والثقافة.

يُذكر أن آخر أعمال غادة رجب كانت أغنية "كل الحب ده"، التي طرحتها في فبراير 2024، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو.

https://www.instagram.com/reel/DM4_gvgo50r/?utm_source=ig_web_copy_link

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