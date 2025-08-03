إعلان

أحمد وفيق يرد على فيديو مفبرك يتهمه بتجارة الأعضاء

03:35 م الأحد 03 أغسطس 2025

الفنان أحمد وفيق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال الجيوشي

نشر الفنان أحمد وفيق، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، منشور يتحدث فيه عن تداول البعض مقطع فيديو مفبرك يتهمه بتجارة الأعضاء

وكتب: "في واحد منزل فيديو ليا على التيك توك وأنا بعمل تهنئة لنوح ابن صديقي محمد عطية بعيد ميلاده، ومنزل عليه مكالمة صوتية بين واحد وواحدة من بتوع التيك توك (صوت يشبهه صوتي) ويوحي إني أنا عنصر في تجارة الأعضاء "

وتابع: "أنا هاعمل محضر، وأي حد هيحاول تداول الفيديو والتشهير أنا مش هارحمه وبالقانون، والفوضى مش للدرجة دي يعني"

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت عددا من الفيديوهات تتهم عدد من المشاهير بتجارة الأعضاء

أحمد وفيق فيديو مفبرك تجارة الأعضاء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة