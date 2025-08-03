أحمد وفيق يرد على فيديو مفبرك يتهمه بتجارة الأعضاء

كتبت- منال الجيوشي

نشر الفنان أحمد وفيق، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، منشور يتحدث فيه عن تداول البعض مقطع فيديو مفبرك يتهمه بتجارة الأعضاء

وكتب: "في واحد منزل فيديو ليا على التيك توك وأنا بعمل تهنئة لنوح ابن صديقي محمد عطية بعيد ميلاده، ومنزل عليه مكالمة صوتية بين واحد وواحدة من بتوع التيك توك (صوت يشبهه صوتي) ويوحي إني أنا عنصر في تجارة الأعضاء "

وتابع: "أنا هاعمل محضر، وأي حد هيحاول تداول الفيديو والتشهير أنا مش هارحمه وبالقانون، والفوضى مش للدرجة دي يعني"

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت عددا من الفيديوهات تتهم عدد من المشاهير بتجارة الأعضاء