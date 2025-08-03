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بالصور| ميرنا جميل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

03:01 م الأحد 03 أغسطس 2025
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    ميرنا جميل
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كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة ميرنا جميل الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت ميرنا الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها جاكت باللون الأبيض وبنطلون جينز.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "جمال الضحكة في حتة تانية، إي الجمال ده كله، واو، الجمال عدى الكلام، زي الملايكة ربنا يحميكي".

يذكر أن الفنانة ميرنا جميل شاركت في مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

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ميرنا جميل إنستجرام إطلالة كاجوال
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