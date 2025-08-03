طرحة عروس و"كروب توب".. هاجر الشرنوبي تتألق في أحدث ظهور لها

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة هاجر الشرنوبي الأنظار في أحدث ظهور لها، إذ ارتدت طرحة عروس و"كروب توب" في جلسة تصوير جديدة.

ونشر حساب خبيرة التجميل صورتين عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت هاجر بإطلالة هادئة لاقت تفاعل واسع من الجمهور.

يذكر أن هاجر الشرنوبي شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا"، بطولة النجم مصطفى شعبان، بمشاركة نخبة من النجوم، منهم: رياض الخولي، سلوى خطاب، دينا فؤاد، منذر رياحنة، سهر الصايغ، ومحمد نجاتي.

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