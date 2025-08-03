إعلان

طرحة عروس و"كروب توب".. هاجر الشرنوبي تتألق في أحدث ظهور لها

02:40 م الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    هاجر الشرنوبي (1)
  • عرض 3 صورة
    هاجر الشرنوبي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة هاجر الشرنوبي الأنظار في أحدث ظهور لها، إذ ارتدت طرحة عروس و"كروب توب" في جلسة تصوير جديدة.

ونشر حساب خبيرة التجميل صورتين عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت هاجر بإطلالة هادئة لاقت تفاعل واسع من الجمهور.

يذكر أن هاجر الشرنوبي شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا"، بطولة النجم مصطفى شعبان، بمشاركة نخبة من النجوم، منهم: رياض الخولي، سلوى خطاب، دينا فؤاد، منذر رياحنة، سهر الصايغ، ومحمد نجاتي.

اقرأ أيضًا:

هنا الزاهد عن مشهدها تحت الماء في فيلم "الشاطر": "كنت بغرق وبموت"

محمد رمضان يوجه رسالة لأحمد سعد: "أخويا ورفيق رحلتي"

معجبة تعانق تامر حسني على المسرح.. والأخير: "بقينا مسرحية؟"

هاجر الشرنوبي كروب توب اطلالة هاجر الشرنوبي جلسة تصوير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة