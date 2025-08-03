بعد ظهورها على الشاطىء.. تفاصيل 3 أيام قضتها جينيفر لوبيز في شرم الشيخ

كتب- مصطفى حمزة:

حرصت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على تعديل جدول جولتها الفنية، عقب الحفل الذي أقامته في أحد فنادق شرم الشيخ.

وقال مصدر في الجهة المنظمة، في تصريح خاص لـ"مصراوي" : "الحفل الذي أقيم يوم 30 يوليو الماضي، كان كامل العدد، وأمتعت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، محبيها باستعراضات مبهرة للغاية".

وتابع: "النجمة العالمية لم تكتف بالحفل، وكانت سعيدة جدا بالتواجد في مصر، وحرصت على أن تقضي في شرم الشيخ، 3 أيام من إجازتها للاستجمام والراحة، وفاجئت رواد الشاطئ بتواجدها بينهم، وبساطتها في التعامل".

الحفل الذي أقيم في 30 يوليو الماضي، هو الثاني الذي تقدمه النجمة العالمية جينيفر لوبيز في مصر.

وقدمت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، الحفل ضمن سلسلة حفلات جولتها الفنية المقامة تحت عنوان " UP ALL NIGHT"، والتي من المقرر أن تقدم فيها أغانيها في 15 دولة.