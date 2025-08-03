بفستان جريء وقصير.. نادية الجندي تنشر صورة قديمة

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها صورة من جلسة تصوير قديمة خضعت لها قبل 5 أعوام تقريبا.

وظهرت بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها فستان صيفي قصير، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الورد".

وتفاعل الجمهور مع الصورة وجاءت أبرزها كالتالي: "إنتي الوردة، لسة جميلة وقمر، نجمة، راعية الجمال، ده أحلى صباح يا فنانة".

يذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت بمسلسل "سكر زيادة" وشاركها البطولة كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعرض عام 2020.

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