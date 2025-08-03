أمين حداد يتهم مؤلف "أنا الذي" بالتعدي على قصيدة لـ فؤاد حداد

كتب- مصراوي:

أعرب الشاعر أمين حداد، عن عدم رضاه عن وجود اقتباس من إحدى قصائد والده الشاعر الراحل فؤاد حداد، وتقديمه في أحدث أغاني محمد منير "أنا الذي".

وعلق الشاعر أمين حداد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "محمد منير يغني أغنية مأخوذ مطلعها من شعر كتبه فؤاد حداد في عام ١٩٦٤ أي من ستين سنة، هو سطر من قصيدة في المسحراتي يقول: (أنا الذي سحر طبل.. بحر قبل)".

وتابع: "سطر في قصيدة كتبها أبي رحمه الله ليغنيها المسحراتي سيد مكاوي صباح العيد بعد ٣٠ تسحيرة في رمضان، وأعاد تلحينها محمد عزت في إحدى الأمسيات".

وأوضح: "ولعل المغني والملحن لم يعلما أصل الأغنية.. ولكن الكاتب أكيد كان يعلم وهذا تعدي صريح على الملكية الفكرية، سمعت الأغنية ولم تعجبني لا كلاما ولا لحنا ولا غناء، وتعجبت لزمن اختلطت فيه المعايير وغاب فيه الفن ووثب المدعون إلى المقدمة مشوهين ما سبق من شعر ومن قيمة حقيقية".

واختتم: "نتشاور -نحن أبناء فؤاد حداد- فيما سوف نفعله في مواجهة هذا العبث".

أغنية "أنا الذي" من كلمات باسم عادل، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمرو، وقام النجم محمد منير بطرحها الأسبوع الماضي.

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