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إلهام شاهين تقضي عطلتها الصيفية مع هالة صدقي وليلى علوي (صور)

02:09 م الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إلهام شاهين رفقة ليلى علوي وهالة صدقي (2)
  • عرض 7 صورة
    إلهام شاهين رفقة ليلى علوي وهالة صدقي (5)
  • عرض 7 صورة
    إلهام شاهين رفقة ليلى علوي وهالة صدقي (6)
  • عرض 7 صورة
    إلهام شاهين رفقة ليلى علوي وهالة صدقي (7)
  • عرض 7 صورة
    إلهام شاهين رفقة ليلى علوي وهالة صدقي (4)
  • عرض 7 صورة
    إلهام شاهين رفقة ليلى علوي وهالة صدقي (3)
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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت النجمة إلهام شاهين متابعيها مجموعة صور من عطلتها الصيفية، ظهرت خلالها برفقة الفنانة هالة صدقي، والفنانة ليلى علوي.

ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "يا دنيا يا غرامي.. يا دمعي يا ابتسامي.. مهما زادت آلامي.. قلبي يحبك يا دنيا".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وعلق عدد من المتابعين وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "الزمن الجميل"، "صور كلها دفا"، "الرقي والأناقة في صورة"، "بحبكم".

يُذكر أن إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس" إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.

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إلهام شاهين هالة صدقي ليلى علوي الزمن الجميل
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