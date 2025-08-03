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هنا شيحة تشارك متابعيها مقطع فيديو بصوت زياد الرحباني

02:04 م الأحد 03 أغسطس 2025

اللبناني الراحل زياد الرحباني

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر فيه صوت الفنان الراحل زياد الرحباني.

ويقول زياد في المقطع: "إنو شو فكرك يعني عم تستفزيني لأترَجاكي؟ إذا فكرك عم تستفزيني لأترَجاكي، ما فارقة، يعني بترجاكي؟، بترجى ربك إذا بدي ياكي، المهم النتيجة".

وعلقت هنا شيحة على الفيديو بكلمة واحدة: "زياد رحباني".

ورحل عن عالمنا قبل أيام زياد الرحباني، وهو فنان لبناني وملحن ومسرحي وكاتب اشتهر بموسيقاه وتمثيلياته السياسية الناقدة، من مواليد 1 يناير 1956.

ووالدته هي نهاد حداد المغنية ذات الشهرة العالمية والمعروفة بـ "فيروز"، ووالده هو عاصي الرحباني أحد الأخوين رحباني من الرواد في الموسيقى والمسرح اللبناني.

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هنا شيحة إنستجرام زياد الرحباني
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