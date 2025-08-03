انفجار وقبلة و"تجاوزات".. أزمات أشعلت حفلات الساحل الشمالي

كتب- مصطفى حمزة:

شهدت حفلات الساحل الشمالي، أجواء ساخنة، أثار بعضها جدلا واسعا، وفي مقدمتها تلك التي أحياها المطرب اللبناني راغب علامة، والفنان محمد رمضان.

وتنوعت درجات الإثارة في حفلات الساحل الشمالي، ووصلت إلى حد وقوع انفجار في واحدة منها، وهو ما نرصده في التقرير التالي..

انفجار

وقع الانفجار في حفل الفنان محمد رمضان الذي أقيم على مسرح بورتو جولف الساحل الشمالي، إذ انفجرت إحدى أسطوانات الغاز الخاصة بإطلاق الألعاب النارية.

وأسفر الانفجار عن مصرع أحد أعضاء طاقم الألعاب النارية، وهو الشاب حسام حسن وإصابة 6 من الحاضرين بإصابات متفاوتة، من بينهم عدد من أعضاء طاقم العمل.

وأعلن الفنان محمد رمضان، عن إيقاف الحفل حفاظًا على سلامة الجمهور، في ظل حالة من الذعر والارتباك التي سادت المكان بعد الحادث.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، بينما باشرت الجهات المختصة تحقيقًا موسعًا مع منظم الحفل ياسر الحريري، والشركة المسئولة عن الألعاب النارية، للوقوف على أسباب الحادث.

قبلة راغب

أثار الحفل الذي أحياه المطرب اللبناني راغب علامة، جدلا واسعا عقب انتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل، وظهر خلالها وعدد من السيدات تقمن بتقبيله على المسرح.

وقامت نقابة المهن الموسيقية، بالإعلان عن منع المطرب اللبناني راغب علامة من الغناء في مصر، وإحالته للتحقيق.

وقال نقيب المهن الموسيقية، في بيان صحفي "تابعت على مدار يومين سلوكًا مُشينًا يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، وما لم نعتد عليه داخل وطننا سابقًا ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبدالوهاب وحليم وعظماء الفن العربي، مسارح مصر اعتلاها كبار فنانو مصر والعالم العربي العظماء فنًا وقيمة، ولم تكن يومًا ولن تكون مرتعًا للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز".

راقصات

قامت نقابة المهن الموسيقية، باستدعاء مطربي الأغنية الشعبية: محمود الليثي ورضا البحراوي، للتحقيق أيضا، بسبب تجاوزات رُصدت خلال حفلات لهما في الساحل الشمالي.

وكشف مصدر في النقابة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، تفاصيل التحقيق مع المطرب الشعبي محمود الليثي، وقال "تم رصد مخالفة المطرب، بعد تحذيرات سابقة له، بالبعد عن الشعارات والألفاظ، من نوعية (ابعتهاله)، وغيرها، إلى جانب تقديم فقراتهم بمشاركة راقصات ترقصن بطريقة لا تليق".

وتحدث النقيب مصطفى كامل، في مداخلة هاتفية، مع برنامج "آخر النهار"، عن القرارات التي صدرت.

وقال: "أخذت العهد على نفسي، أنا مصر أن أقوّم كل ما يحدث على الساحة الفنية، رضا البحراوي ومحمود الليثي، إن لم يكفا عن الشعارات، سيتم شطبهما نهائيا من نقابة المهن الموسيقية، وسأضبط الأوضاع بإذن الله في مصر خلال فترتي، حتى أترك النقابة وأنا مأمّن على أولاد مصر من أي إسفاف".

وتابع: "عمَال بشطب في سرية تامة، أعطيت فرصا كثيرة للشباب وقلت أولاد بلدي، لكن كل من أثبت لي أنه لن يستحق أن يكون موجودا، كده أنت مش موهبة، يلا بره خلاص، شطبت 3 من الأداء الصوتي، وبكرا وبعده في 3 أو 4، مش هيشوفوها تاني خالص".