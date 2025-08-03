أصالة تكشف سر حفاظها على صحتها: "بخاف أكبر وباخد أكتر من 70 فيتامين"

كتبت- سهيلة أسامة:

تحدثت الفنانة أصالة نصري خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش حفلها بمهرجان جرش للثقافة والفنون، عن بعض التفاصيل التي تخص صحتها، مؤكدة أنها تهتم كثيرًا بمناعتها وتخشى التقدم في العمر.

وقالت في تصريحاتها: "مناعتي عمومًا قوية، أنا ما باخد أدوية بس باخد فيتامينات، بخاف على نفسي وبخاف أكبر بشكل جنوني، باخد أكتر من 70 نوع فيتامين حسب الأيام، الحمد لله مناعتي كويسة، جه الدكتور وقالي كويسة بس ممكن بكرة يعطيني ابرة".

أحيت الفنانة أصالة نصري حفلًا كبيرًا مساء أمس ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وبحضور أولادها الذين حرصوا على دعمها خلال الحفل.

وقدمت أصالة باقة من أبرز أغانيها وسط تصفيق وهتافات الجمهور، الذين رحبوا بها منذ لحظة صعودها.

وكانت أصالة طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد "ضريبة البعد"، والذي يضم 11 أغنية، من بينها ثلاث أغانٍ من كلمات الشاعرة منة القيعي، وهي: "كلام فارغ"، و"حبة حبة"، و"جرسة إيه دي".

كما يتضمن الألبوم أغنية "أحبك أكرهك" من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، ألحان محمود خيامي، وتوزيع محمد مصطفى.

وعلى مستوى الملحنين، والموزعين، تعاونت المطربة أصالة مع: تامر عاشور، وإيهاب عبدالواحد، ومصطفى العسال، ومحمد عبدالمجيد، وعمرو الشاذلي، ومحمد مصطفى، ووليد العطار، وجابر جمال، وإسلام رفعت، وهشام البنا، ويوسف حسين.

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