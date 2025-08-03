هنا الزاهد عن مشهدها تحت الماء في فيلم "الشاطر": "كنت بغرق وبموت"

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن موقف صعب تعرضت له أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم "الشاطر"، الذي تم طرحه مؤخرا في دور العرض السينمائي.

وقالت هنا خلال لقائها في "العربية مصر"، إنها واجهت صعوبة أثناء تصوير مشهد تحت الماء، قائلة: هو أنا المفروض كان فيه مشهد في الفيلم تحت الماية، أنا كنت بطفو على طول، ما بلحقش، هو المفروض يصورني من تحت، فعملولي إيه بقى جابولي حديد تقلات، حطوهم، والله العظيم، بس أنا كنت بطفو بسرعة جدًا".

وتابع أمير كرارة موضحًا تفاصيل المشهد، قائلًا: "كانوا لابسين لبس، فاللبس بيرفعهم من على الماية، فالغطاسين، اللي معانا غطاسين محترفين، كانوا بالأنابيب، الأكسجين، واقفين تحت في المية مستنينا، فالموضوع مافيهوش أي خوف خالص".

وقالت هنا: "بس أنا غرقت، فاكريني بعوم أنا ما كنتش بعوم، أنا كنت بغرق، أنا ما بطلعش، هو التقل تقيل قوي، فما بطلعش، أنا بموت جوة المشهد، هو في الحاجات دي بيحطوا تقلات حديد في جيوب البنطلون عشان بس تنزلك شوية، ثبتتني قوي، وأنا عايزة آخد نفسي، مش عارفة آخد نفسي، بس الحمد لله يعني عدت، عدت وعشت عادي الحمد لله".

فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين، وضيوف الشرف: أحمد مكي، خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي.

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