محمد رمضان يوجه رسالة لأحمد سعد: "أخويا ورفيق رحلتي"

كتبت- نوران أسامة:

ظهر الفنان محمد رمضان برفقة الفنان أحمد سعد خلال حفل أحياه الأخير بالساحل الشمالي، والذي أُقيم ضمن فعاليات مهرجان "ليالي مراسي".

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر خلاله قائلًا: "أحمد سعد أخويا ورفيق رحلتي، وعايز أقول حاجة.. أنا بشترط في كل مسلسل أعمله إنه هو اللي يغني، لأنه من أقوى وأعظم الأصوات المصرية".

جدير بالذكر أن أحمد سعد طرح مؤخرًا أغاني ألبومه الجديد "بيستهبل"، وحققت نجاحا كبيرا، ومنها "بطة"، "مكسرات"، "أخويا"، "تاني"، و"اتك اتك".

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