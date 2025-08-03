إعلان

محمد رمضان يوجه رسالة لأحمد سعد: "أخويا ورفيق رحلتي"

12:29 م الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحمد سعد ومحمد رمضان
  • عرض 5 صورة
    أحمد سعد
  • عرض 5 صورة
    أحمد سعد ومحمد رمضان._
  • عرض 5 صورة
    أحمد سعد ومحمد رمضان _
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

ظهر الفنان محمد رمضان برفقة الفنان أحمد سعد خلال حفل أحياه الأخير بالساحل الشمالي، والذي أُقيم ضمن فعاليات مهرجان "ليالي مراسي".

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر خلاله قائلًا: "أحمد سعد أخويا ورفيق رحلتي، وعايز أقول حاجة.. أنا بشترط في كل مسلسل أعمله إنه هو اللي يغني، لأنه من أقوى وأعظم الأصوات المصرية".

جدير بالذكر أن أحمد سعد طرح مؤخرًا أغاني ألبومه الجديد "بيستهبل"، وحققت نجاحا كبيرا، ومنها "بطة"، "مكسرات"، "أخويا"، "تاني"، و"اتك اتك".

اقرأ أيضًا:

شام تسجل تفاعل جمهور مهرجان جرش مع أغاني والدتها أصالة بحضور التوأم (آدم وعلي)

فيدرا تنشر صورة مع كلب وتعلق:" كلب بلدي مصري"

محامي وفاء عامر يكشف حقيقة مغادرتها البلاد

محمد رمضان أحمد سعد الساحل الشمالي مهرجان ليالي مراسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة