معجبة تعانق تامر حسني على المسرح.. والأخير: "بقينا مسرحية؟"

كتبت- نوران أسامة:

شهد حفل الفنان تامر حسني، الذي أقيم مساء الجمعة في الساحل الشمالي، تعرضه لموقف محرج بعدما صعدت إحدى المعجبات إلى المسرح وعانقته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الفتاة وهي تعانق تامر، الذي قابل الموقف بهدوء وابتسامة، قائلًا: "والله هوقفك جنبي.. سيبيني بس أغني، هغني إزاي كده؟ بقينا مسرحية النهاردة.. والله العظيم هخليكي جنبي، الناس دي جاية عشان تسمعني".

وكان آخر أعمال تامر حسني السينمائية فيلم "ريستارت"، من بطولة: هنا الزاهد، محمد ثروت، شيماء سيف، عصام السقا، ميمي جمال، وإخراج سارة وفيق.

ويواصل تامر حسني حصد نجاحات ألبومه الغنائي الجديد "لينا معاد"، الذي طرحه مؤخرًا عبر "يوتيوب"، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ اليوم الأول لطرحه.

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