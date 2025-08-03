نيللي ولبلبة ترقصان في حفل زفاف حفيدة فيروز (فيديو)

كتبت- نوران أسامة:

تواجدت النجمة الكبيرة نيللي في حفل زفاف حفيدة شقيقتها الفنانة الراحلة فيروز، والتي كانت تُلقب بالطفلة المعجزة.

وخطفت نيللي الأنظار برقصها وتفاعلها مع الأجواء، كما حرص حضور الحفل على التقاط الصور التذكارية معها.

وشاركت المذيعة بوسي شلبي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيه نيللي وهي ترقص برفقة الفنانة لبلبة على أنغام أغنية "بونبوناية" للمطرب محمود الليثي، وسط أجواء من البهجة.

وشهد الحفل حضور عدد من النجوم، بينهم: ماجدة زكي، وياسر جلال.

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