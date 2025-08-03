محامي وفاء عامر يكشف حقيقة مغادرتها البلاد

كتب- حسن مرسي:

قال المحامي هيثم حمد الله، محامي الفنانة وفاء عامر، إن القضية المتعلقة بموكلته لا تزال قيد التحقيق في النيابة، مشيرًا إلى أن الشائعات التي انتشرت مؤخرًا تهدف إلى زعزعة الرأي العام وإثارة الفتنة دون أي أدلة ملموسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم أن هذه الادعاءات، التي ركزت على اتهامات وترويج لأخبار كاذبة، لم تُدعم بأي مستندات أو إثباتات مقدمة للنيابة.

وأوضح حمد الله أن الهدف من هذه الشائعات هو استغلال اسم وفاء عامر لتحقيق "ترند" على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الفنانة موجودة في مصر ولم تغادر البلاد كما زُعم.

وتابع أن موكلته جاهزة للرد على أي استدعاء رسمي إذا تطلب الأمر، لكن الشائعات الحالية لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار إلى أن توقيت هذه الشائعات، التي طالت وفاء عامر تحديدًا، يثير التساؤلات حول دوافعها، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها فنانة كبيرة لمثل هذه الحملات المغرضة.

وأكد أن الفنانة فوضته للرد على هذه الادعاءات، مشددًا على أنها فضّلت عدم الظهور في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب إثارة المزيد من الجدل.

وأضاف حمد الله أن وفاء عامر لا تحتاج إلى الدفاع عن سمعتها بنفسها، حيث أوضحت الحقائق من خلال القنوات القانونية، مشددًا على أن القضية تحت مجهر النيابة، داعيًا إلى التوقف عن نشر الأكاذيب التي تستهدف تشويه صورة الفنانة.