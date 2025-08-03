ريم سامي جريئة ومي عمر بفستان قصير.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

شيماء سيف

نشرت الفنانة شيماء سيف، إطلالة أنيقة لها من أحدث ظهور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

عائشة بن أحمد

استعرضت الفنانة عائشة بن أحمد، أناقتها خلال استمتاعها بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الشمس والرمال والقبلات".

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ابتسم وعيش حياتك كما تشاء، فحبهم لن يرفعك إلى السماء، ولن يُلقيك كراهيتهم في الجحيم".

كنزي عمرو دياب

نشرت كنزي ابنة النجم عمرو دياب، إطلالة جريئة لها مع صديقاتها خلال استمتاعها بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الكثير من المرح".

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر، إطلالة جريئة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها مرتدية فستان قصير وجريء.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين، بإطلالة جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف في اليونان، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من جزيرة ميكونوس في اليونان".

ريم سامي

الفنانة ريم سامي، ظهرت بإطلالة أنيقة وجريئة، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

رانيا منصور

استعرضت الفنانة رانيا منصور، رشاقتها بفستانها الجديد بأحدث ظهور لها على إنستجرام، وعلقت: "حبيبتي الرائعة".