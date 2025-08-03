فيدرا تنشر صورة مع كلب وتعلق:" كلب بلدي مصري"

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة فيدرا عن إعجابها بأحد الكلاب، ونشرت صورة رفقته عبر حسابها على "فيسبوك".

وظهر فيدرا وهي تحتضنه وكتبت: "بسبوس القلب، كاجو أفندي، كلب بلدي مصري".

وتنشر فيدرا صورا ومقاطع فيديوهات مع حيوانات مختلفة عبر حساباتها الرسمية عل مواقع التواصل الاجتماعي وتطلب خلالها من جمهورها ومتابعيها معاملتهم برفق.

شاركت الفنانة فيدرا مؤخرا بعدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "لأول مرة" بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، إلى جانب مشاركتها مؤخرا كضيف شرف بمسلسل "كتالوج" بطولة الفنان محمد فراج.