إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ تعليق راغب علامة على أزمته مع نقابة الموسيقيين، وفاء عامر تنفي سفرها للخارج، نقل الفنان حمدي إسماعيل إلى العناية المركزة، الفنان محمود عامر يتعرض لحادث سير ، وغيرها من الأخبار.