حدث بالفن| نقل فنان إلى المستشفى بسبب نزيف في المخ ووفاء عامر تكشف حقيقة سفرها للخارج
12:05 ص الأحد 03 أغسطس 2025
إعداد- مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ تعليق راغب علامة على أزمته مع نقابة الموسيقيين، وفاء عامر تنفي سفرها للخارج، نقل الفنان حمدي إسماعيل إلى العناية المركزة، الفنان محمود عامر يتعرض لحادث سير ، وغيرها من الأخبار.
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