جريئة على البحر..بسمة بوسيل تنشر جلسة تصوير والجمهور يعلق

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة المغربية، بسمة بوسيل لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت بسمة بوسيل في الجلسة مرتدية إطلالة كاجوال جريئة على البحر وكتبت: "يختي عليا".

وانهالت عليقها التعليقات:"جميلة، أجمل نجمة، قمر المغرب، بحبك بسومة".

طرحت الفنانة بسمة بوسيل، ميني ألبوم جديد يحمل اسم "حلم" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والمكون من 6 أغاني، وهي: "أبو حب، هو اللي نسيني ليه كده؟، خسارة" "وصلتني شي أخبار، حلم".

وخاضت بسمة تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم بيج رامي، مع رامز جلال، بمشاركة محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.