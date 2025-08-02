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بعد تصدرهما التريند.. 20 صورة جمعت وفاء عامر مع أم مكة

10:40 م السبت 02 أغسطس 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    الفنانة وفاء عامر مع البلوجر أم مكة
  • عرض 21 صورة
    الفنانة وفاء عامر
  • عرض 21 صورة
    أم مكة رفقة الفنانة وفاء عامر
  • عرض 21 صورة
    أم مكة في منزل الفنانة وفاء عامر
  • عرض 21 صورة
    أم مكة مع الفنانة وفاء عامر
  • عرض 21 صورة
    البلوجر أم مكة مع الفنانة وفاء عامر
  • عرض 21 صورة
    أم مكة مع وفاء عامر
  • عرض 21 صورة
    وفاء عامر تتناول الفسيخ مع البلوجر أ مكة
  • عرض 21 صورة
    وفاء عامر تتناول الفسيخ مع أم مكة
  • عرض 21 صورة
    وفاء عامر تتناول الفسيخ
  • عرض 21 صورة
    وفاء عامر على انستجرام
  • عرض 21 صورة
    وفاء عامر على تيك توك
  • عرض 21 صورة
    وفاء عامر مع البلوجر أم مكة
  • عرض 21 صورة
    وفاء عامر مع أم مكة
  • عرض 21 صورة
    وفاء عامر و أم مكة يتشاركان فيديو على تيك توك
  • عرض 21 صورة
    وفاء عامر و أم مكة
  • عرض 21 صورة
    وفاء عامر والفسيخ
  • عرض 21 صورة
    وفاء عامر
  • عرض 21 صورة
    أم مكة مع وفاء عامر بأحد الأفراح
  • عرض 21 صورة
    البلوجر أم مكة في ضيافة الفنانة وفاء عامر
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كتب- مروان الطيب:

تصدر اسم النجمة وفاء عامر مؤشرات البحث اليوم بعد انتشار شائعات حول سفرها خارج مصر، وهو ما قامت بنفيه بشكل سريع .

وتصدر اسم التيكتوكر أم مكة، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد القبض عليها بتهمة الخروج عن الآداب العامة.

وظهرت الفنانة وفاء عامر بالعديد من المناسبات، مع صانعة المحتوى أم مكة، إذ استضافتها في منزلها مع زوجها.

كما دعمت الفنانة وفاء عامر أم مكة بأحد الفيديوهات وظهرت وهي تتناول وجبة الفسيخ وهو ما اشتهرت أم مكة ببيعه، وروجت لمنتجاتها من الأسماك المملحة والمدخنة وأشادة بجودتها

وفي فيديو آخر ظهرت الفنانة وفاء عامر وهي تحتفل بخطوبة أحد أقاربها وحرصت على دعوة أم مكة وسط وصلة من المزاح والرقص.

يذكر أن آخر مشاركات وفاء عامر الفنية كانت بمسلسل "الأميرة: ضل حيطة" بطولة الفنانة ياسمين صبري، ومسلسل "80 باكو" بطولة الفنانة هدى المفتي وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أم مكة وفاء عامر تيك توك
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