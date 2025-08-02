كتب- مروان الطيب:

علق الفنان راغب علامة على أزمته الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، بعد تعرضه لموقف محرج أثناء حفله الغنائي في الساحل الشمالي، وقيام إحدى المعجبات بتقبيله وهو ما رآه البعض تصرف غير لائق.

وعن أزمته مع النقيب مصطفى كامل كتب راغب عبر حسابه على "X": "جمهوري الغالي، في إتصال تليفوني بيني وبين النقيب والفنان مصطفى كامل وبكل النوايا الطيبة كان الحديث أنه ليس في مصلحة أحد هذا الوضع ، ولا اقبل أن يكون هناك خلاف على الإطلاق ومن يتطاول على النقيب كأنه تطاول عليا وعلى جمهوري شخصياً.. وأنا بتشرف بزيارة النقابة في أي وقت وأقدر النقيب كما أقدره كشاعر وملحن ومطرب".

مضيفا: "وواجبنا هو إسعاد الجماهير وليس تفريقها بين القيل والقال وصورتنا لازم تفضل جميله وكل الإشكاليات نعتبرها غيمة صيف وعدت بين الأخوه.. وقد كانت المكالمة بيني وبين أخي مصطفى كلها محبه وشفافية وما يعنينا فيها أن تبقى مصر هي وجهة أساسية لكل مبدع ودائماً هي هوليوود الشرق، وإلى جمهوري المصري الغالي وجمهوري العربي الحبيب بحبكم بحبكم بحبكم حتى ينقطع النفس".

وأعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في بيان صحفي، قرار إيقاف المطرب راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق بسبب ما حدث في حفله الأخير الذي أقيم بالساحل الشمالي.